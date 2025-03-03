Bayılmak Orucu Bozar Mı? Orucu Etkiler Mi?

RAMAZAN VE ORUÇ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar oruç tutmaya başladı. Bu dönemde en sık sorulan sorulardan biri “Bayılmak orucu bozar mı?” Peki, gerçekten bayılmak orucu bozuyor mu?

ORUCUN TEMEL UNSURLARI

Orucun temeli, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmaktır. Oruçlu iken bu davranışlar ve anlamına gelen eylemler orucu bozuyor. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi alışkanlık haline gelmiş her şeyi kapsıyor. Sigara, nargile gibi keyif verici tütün ürünleri ile uyuşturucular ve tiryakilik gerektiren tüm maddeler, oruç yasakları içine giriyor (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Ayrıca, ağızdan alınan her türlü ilaç da bu kuralın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BAYILMAK ORUCU BOZMAZ

Bayılmak, oruçlu bir kişinin iradesi dışında gelişen bir bilinç kaybı olduğundan, bu durum orucu geçersiz kılan bir fiil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle bayılmanın orucu bozmadığı sonucu ortaya çıkıyor.