Bayındır’da Boğulan Çocuğun Cenazesi Defnedildi

ÇOCUĞUN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir’in Bayındır ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Şükrü Yencilek’in cenazesi, ailesi tarafından defnedildi. Yencilek’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra, Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi Camisi’ne getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Burada, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yencilek, Arpalık Mezarlığı’na defnedildi. Olay, genç çocuğun arkadaşlarıyla birlikte Bayındır’daki Ergenli Barajı’na serinlemek için girmesiyle gerçekleşti. Bir süre sonra suda kaybolduğu belirtilen Şükrü Yencilek’in cansız bedenine, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşıldı.