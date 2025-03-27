Bayır Mahallesi Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesinde, Bayır Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının henüz belirlenmeyen bir sebepten kaynaklandığı bildiriliyor.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin başarılı çalışmaları ile kontrol altına alındı ve şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.

ZARAR GÖREN ALAN

Yangın sonucu 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Ekipler, bu tür olayların önlenmesi ve zararların minimuma indirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyor.