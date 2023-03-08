Baykal: Kılıçdaroğlu ilk Akşener’i yetkisizleştirecek

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, 6’lı masa hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr Aslı Baykal, 6’lı masaya geri dönen İYİ Parti’ye yönelik uyarı niteliğinde bir paylaşım yaptı. CHP’de geçmişte yaşananları hatırlatan Baykal, Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi halinde ilk iş olarak Akşener’i yetkisizleştireceğini söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in masayı terk etmesinin ardından kriz yaşayan Millet İttifakı’nda düğüm, Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin ardından çözüldü. Meral Akşener’in geri dönmesiyle birlikte gerçekleşen toplantı sonrası masa adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu resmen ilan edildi. Adayın açıklanması kadar Meral Akşener’in jest ve mimikleri de olay oldu. Sonuçtan memnun olmadığı iddia edilen Akşener’e yakın zamanda hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kesinleşmesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Baykal, “Kılıçdaroğlu’nun başkanlık koltuğuna yerleşince ilk iş olarak Akşener’i yetkisizleştireceğini” söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

İyi partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Sav’ı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener’i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İYİ Parti’ye verilmez. İYİ Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İYİ Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.