Baykal Sağlık Sebebiyle Tahliye Edildi

AHMET TEKİN BAYKAL’IN TEDAVİ SÜRECİ

İzmir merkezli Anafor Operasyonu çerçevesinde 2008 yılında tutuklanan Ahmet Tekin Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 3 aylık süreyle tahliye edildi. İleri evre KOAH ve lenfoma teşhisi konulmasının ardından, cezaevi şartlarında tedavi olmasının mümkün olmadığı sağlık raporları ile belgelenen Baykal, tedavi sürecine cezaevi dışında devam edecek.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Uzun yıllar süren tutukluluk dönemi ve yaşadığı son gelişmelere dair sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baykal, sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti. Açıklamasında, “Değerli dostlarım; 17 yıldır aralıksız tutukluluğum esnasında, cezaevinde baş gösteren bir takım rahatsızlıklarım olmuştur. Ancak son zamanlarda aniden gelişen lenfoma ve ağır KOAH teşhisleri sebebiyle cezaevi şartlarında kalmam mümkün olmamış, uzun süreli hastane tedavi sürecimiz başlamıştır” ifadelerini kullandı.

TÜRK DEVLETİ’NE VURGUSU

Baykal, “Bu süreç doğrultusunda Türk devletinin feraseti ve adalet terazisinin hakkaniyetiyle, tedavimin daha uygun şartlarda sürdürülebilmesi adına tarafıma 3 aylık tehir, devletimizin kudretli ve merhametli eliyle, açık bir kararlılıkla verilmiştir” dedi. Ayrıca, bu sürecin yalnızca bir sağlık meselesi olmadığına, devletin vatandaşını her şartta gözeten yapısının bir yansıması olduğunu belirtti. “Bu imkan, Türk Devleti’nin büyüklüğünün, insanına olan bağlılığının ve adaletiyle birlikte şefkatini bir arada taşıyan yapısının açık bir göstergesidir” şeklinde sözlerini tamamladı.