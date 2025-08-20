Baykar Başkanının Başarısı Sevinç Yarattı

VERGİ REKORTMENİ OLARAK SEÇİLMESİ

Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmenleri açıklandığında, listenin en üst sırasında 2 milyar 767 milyon lira vergi tahakkuku ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bulunuyor. Bu durum, Kahramanmaraş’ta depremzedeler arasında büyük bir sevinç yarattı. Bayraktar, depremin ardından Onikişubat ilçesi Önsen-Kurtlar bölgesinde inşa ettirdiği 303 deprem konutuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

DEPREMZEDELERİN YORUMLARI

Kahramanmaraşlı depremzedeler, Bayraktar’ın bu başarısını memnuniyetle karşılıyor. Devletin destekleri ile birlikte Baykar Vakfı tarafından yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, ev sahibi olmanın yanı sıra Bayraktar’ın ülkeye sağladığı katkılardan dolayı da kendilerini şanslı hissediyor. Baykar konutlarında ikamet eden depremzede Mesut Gülnur, “Şuanda gördüğünüz yerler en kaliteli yapılan yerler burası. Allah kendisinin yolunu açık etsin. Hem depremzede vatandaşlara depremde ve sonrasında çok yardımcı oldu” şeklinde konuşuyor.

KONUT TALEPLERİ

Diğer bir depremzede Mohamed Tuncer ise, “Biz evimizden çıkmak zorunda kaldık depremde şuanda ev arıyoruz. Devletten Allah razı olsun, evler yapılıyor. Tamamlanan evler de var. Bu bölgeyi Baykar’ın yaptığı yerleri çok beğeniyoruz ama burada da boş ev yok. İnşallah kısa sürede evimizi buluruz. Başkanımızdan ve devletimizden herkesin katkısından Allah razı olsun. Ailecek çok seviyoruz ve temiz insanlar” sözleriyle hislerini dile getiriyor.