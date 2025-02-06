Baykar’dan Deprem Bölgesine 5 Milyar Destek

BAYKAR’IN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Türkiye’nin milli SİHA’larını özgün olarak geliştiren Baykar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlattığı yardım seferberliği çerçevesinde depremzede vatandaşlar için toplamda 5 milyar liralık (yaklaşık 140 milyon dolar) yardım ve bağış desteği sağlıyor. Afetin ilk gününden itibaren aktif bir rol üstlenen Baykar, hem acil insani yardımlara hem de kalıcı çözümlere yoğunlaşıyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE KONUT PROJESİ

Baykar, deprem sonrası yapılan yardımların yanı sıra, üç şehirde toplam 1012 kalıcı konut inşa ediyor. Bu konutlar, depremzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanıyor. Baykar, depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ederek, afet bölgesindeki vatandaşların yaşam standartlarını iyileştiriyor.