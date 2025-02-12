Baykar Teknoloji, Endonezya’da İHA Fabrikası Kuracak

ORTAK GİRİŞİM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Endonezyalı savunma şirketi Republikorp ile Baykar Teknoloji, Endonezya’da bir insansız hava aracı fabrikası kurma amacıyla ortak girişim imzalamak için anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşma, cumhurbaşkanları Tayyip Erdoğan ve Prabowo Subianto arasında yapılan ikili görüşme sonucunda ortaya çıktı. Erdoğan’ın resmi seyahati kapsamında Endonezya ile enerji, tarım, ticaret, savunma sanayi, iletişim ve eğitim gibi alanlarda 12 farklı mutabakat metni imzalandı.

BAYKAR’IN İTALYA İLE ANLAŞMASI

Baykar, İtalyan havacılık şirketleri Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation’ın iş tesislerini, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde lider olan Baykar’a devretmek için ön sözleşme imzaladı.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, bu işlemi 27 Aralık 2024’te resmi olarak onayladı. Piaggio’dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma Piaggio Aerospace’in Olağanüstü Komiserleri Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti tarafından BonelliErede hukuk firmasının yardımıyla, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar tarafından ise Gianni & Origoni hukuk firmasının desteğiyle imzalandı.