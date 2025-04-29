Baykar Ve Leonardo Arasında Anlaşma İmzalandı

KÜRESEL SİHA PAZARINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Küresel insansız hava aracı (SİHA) pazarının önde gelen firmalarından Baykar ile dünyanın büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında Mart ayında yapılan stratejik işbirliği anlaşması, Roma’da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi sırasında teslim edildi. Baykar tarafından aktarılan bilgilere göre, Villa Pamphili Konutu’ndaki tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla yapıldı.

ANLAŞMA BELGELERİNİN TESLİMİ

Bu törende, Roma’da 6 Mart 2025 tarihinde imzalanan ve iki firma arasında yüksek teknoloji kapasitelerini bir araya getirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı belgeleri, Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani tarafından birbirlerine teslim edildi. Geçen ay imzalanan ve bugün teslim edilmesi gerçekleştirilen bu anlaşma, Baykar’ın kanıtlanmış insansız platformları ve yapay zeka konusundaki uzmanlığı ile Leonardo’nun görev sistemleri ve Avrupa havacılık sertifikaları konusundaki yetkinliğini bir araya getiriyor.

Baykar ve Leonardo arasındaki bu stratejik işbirliği, yalnızca insansız hava araçlarını değil, aynı zamanda elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar ve istihbarat), yapay zeka ve entegre görev sistemleri gibi alanları da kapsamaktadır. İki firma, çok alanlı ekosistemlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak ve Avrupa ile uluslararası pazarlarda güçlü bir varlık oluşturmayı amaçlıyor. Ortak girişimin, İtalya’da Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano’daki tesislerinde faaliyet göstermesi planlanıyor.