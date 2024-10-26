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“Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Uzaya Bakıyor”

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FERGANI YÜKSEK YÖRÜNGE PLATFORMLARI GELİŞTİRİYOR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani’nin yörünge transfer araçları üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Bayraktar, “Fergani, uzaya çıktıktan sonra sizi alçak yörüngeden biraz daha uzak yörüngelere taşımak üzere platformlar geliştiriyor” diyor.

FIRLATMA SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ayrıca 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde de çalışmaların başladığını ifade ediyor. Bu projelerin, uzay teknolojileri alanında önemli bir katkı sunacağı vurgulanıyor.

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