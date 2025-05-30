Bayrağı Kurtaran Beden Öğretmeni Alkışlandı

BAŞLIK: OKUL ÖNÜNDE DOLANAN BAYRAĞI ÇÖZEN ÖĞRETMEN

Ardahan’da, bir okul önünde direğe dolanan bayrağı cesurca tırmanarak kurtaran beden eğitimi öğretmeni, hem veliler hem de öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.

TÖREN SIRASINDA YAŞANAN OLAY

Ardahan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda son ders günü nedeniyle bir tören gerçekleşti. Tören sırasında İstiklal Marşı okundu ve bu esnada Türk bayrağı direğe dolandı. Bayrağı gören Beden Eğitim Öğretmeni Soner Herdemgil, durumu anında fark ederek tereddüt etmeden direğe tırmandı ve dolanan bayrağı muvaffakiyetle çözdü.

Bu cesur davranış, öğretmenin öğrencilerine gösterdiği iyi bir örnek olarak takdir topladı. Öğretmen, hem yaptığıyla hem de öğrencilerine öncülük etmesiyle hocalar, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir alkışla karşılandı.