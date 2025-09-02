Bayrak Evler Projesi Devam Ediyor

Haberler

Elazığ’da, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından sürdürülen ‘Bayrak Evler’ projesi aktif bir şekilde devam ediyor. Proje çerçevesinde EMŞAV İl Başkanı Murat Demir, şehit aileleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Demir, projenin ilerleyeceğini ve tüm şehit aileleri ile buluşacaklarını ifade ediyor.

İl Başkanı Demir, projenin temeli olarak samimiyeti belirlediğini söylüyor. “Elazığ’da başlatmış olduğumuz bu projede aradığımız tek kriter samimiyettir. Projeyi açıkladığımız ilk günden itibaren talepler çok fazla. Şehit ailelerimizi samimiyet içerisinde ziyaret ederek sohbet edip dertleşeceğiz,” diyor. Demir, şehit aileleri ile olan görüşmelerin önemine vurgu yaparak, bu bağlamda sürdürülen etkinliklerin anlamını artırmayı hedefliyor.

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

