Bayrak Evler Projesi Devam Ediyor

PROJENİN DEVAMI

Elazığ’da, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından sürdürülen ‘Bayrak Evler’ projesi aktif bir şekilde devam ediyor. Proje çerçevesinde EMŞAV İl Başkanı Murat Demir, şehit aileleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Demir, projenin ilerleyeceğini ve tüm şehit aileleri ile buluşacaklarını ifade ediyor.

SAMİMİYET ÜZERİNE KURULU

İl Başkanı Demir, projenin temeli olarak samimiyeti belirlediğini söylüyor. “Elazığ’da başlatmış olduğumuz bu projede aradığımız tek kriter samimiyettir. Projeyi açıkladığımız ilk günden itibaren talepler çok fazla. Şehit ailelerimizi samimiyet içerisinde ziyaret ederek sohbet edip dertleşeceğiz,” diyor. Demir, şehit aileleri ile olan görüşmelerin önemine vurgu yaparak, bu bağlamda sürdürülen etkinliklerin anlamını artırmayı hedefliyor.