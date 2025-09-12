Bayraklar Yarışa İndi, Yas Var

TRUMP YANLIŞI GÖRÜŞLERİYLE BİLİNEN AKTİVİSTİN ÖLÜMÜ

ABD’de, Trump yanlısı görüşleriyle dikkat çeken siyasi aktivist Charlie Kirk’ün bir üniversite etkinliğinde vurularak hayatını kaybetmesinin ardından ulusal yas süreci başlatıldı. Kirk’ün ölümü ve 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının yıldönümü sebebiyle ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Bu uygulama, Kirk’ün ailesine saygı göstermek ve 11 Eylül’de yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Beyaz Saray ve federal binalarda yapıldı. Yetkililer, bayrakların yarıya indirilmesinin Amerikan toplumunda bir anma ve saygı belirtisi olarak büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

ÜLKE GENELİNDE ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

11 Eylül anmaları çerçevesinde, çeşitli etkinlikler ve törenlerin ülke genelinde gerçekleştirildiği bildirildi. Bu etkinlikler, hem Kirk’ün hem de 11 Eylül’de hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmayı amaçlıyor.