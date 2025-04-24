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Bayraklı’da 4.5 Kg Esrar Ele Geçirildi

OPERASYON DETAYLARI

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 4.5 kilogram esrar ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen uyuşturucu ticareti ile ilgili ihbarlar üzerine harekete geçti.

HAZIRLIK VE İLERLEYİŞ

Ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda Onur Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 4.5 kilogram esrarın yanı sıra 1 hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli cihazlar ve kimyasal ilaçlar, ayrıca bir ruhsatsız tabanca bulundu. Ele geçirilen bu malzemeler doğrultusunda İ.E. (38) ve F.Ç. (28) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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