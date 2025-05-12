Bayraklı’da 53 Bin 406 Hap Bulundu

UYUŞTURUCU OPERASYONU İLE UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda toplam 53 bin 406 sentetik ecza hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik etkin bir çalışma yürütüyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda, şüpheli T.Y’nin (28) Tepekule Mahallesi’ndeki ikametine bir baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 53 bin 406 sentetik ecza hapın yanı sıra 924 ilaç kutusu ve 741 ilaç kapağı da bulundu. Şüpheli T.Y’nin yakalanması için çalışmalar hızla devam ediyor.