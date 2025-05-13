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Bayraklı’da Kardeşi Tutuklandı

İŞ YERİ KURŞUNLAMASI OLAYI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, ağabeyine ait olan iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle bir şüpheli tutuklandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 Mayıs’ta Mansuroğlu Mahallesi 269 Sokak’ta C.A.’ya (49) ait iş yerinin, kardeşi Y.A. (48) ile olan tartışma sonrası kurşunlandığına dair ihbar aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Y.A.’yı 222 Sokak’ta yakaladı. Y.A.’nın iş yerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

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