Bayraklı’da otomobil takla attı.

KAZA ANINDA TAKLA ATAN OTOMOBİL TRAFİK LAMBASINA ÇARPTI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan bir otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

KAZA SAAT 21.30’DAN SONRA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 21.30 civarında Nursultan Nazarbayev Caddesi üzerinde gerçekleşti. Karşıyaka’dan Bornova yönüne giderken, A.K.Ö. idaresindeki 35 BTC 176 plakalı otomobil, Smyrna Meydanı kavşağında kontrolden çıktı ve takla attı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, otomobilin trafik lambasına çarpmasına yol açtı.

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.K.Ö., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından A.K.Ö., Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

TRAFFİK DENETİMİ YAPILDI

Kaza sonrası polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, temizleme çalışmaları sonrasında ulaşım akışı normale döndü. Olayla ilgili olarak da inceleme başlatıldı.