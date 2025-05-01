Bayraklı’da Otomobilden Atlayan Birey, Darbedildi

OLAYIN YERİ VE SEBEBİ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir otomobilden aniden atlayan bir kişi, aracı durdurarak inen dört kişi tarafından kırbaçla dövülüp darbedildi. Bu sırada telefonunu da kaybeden mağdur, hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye alındı. Olayla bağlantılı olarak iki kişi yakalanırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SALDIRI ANLARI

Olay, Osmangazi Mahallesi 574/3 sokakta gerçekleşti. İddialara göre, 35 BGL 985 plakalı otomobil seyir halindeyken B.A. isimli bir kişi aniden araçtan atladı. Ardından otomobilden inen dört kişi, yaralı olduğu anlaşılan B.A.’yı kırbaç ve yumrukla darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine B.A.’yı kanlar içerisinde buldu ve hemen Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

DARP VE KİŞİSEL HAKLARA SALDIRI

Tedavi altındaki B.A., polise verdiği ilk ifadede, B.M., A.A., O.E.İ. ve Ç.Y. isimli kişilerin kendisini otomobil içinde kaçırdığını, telefonunu çaldıklarını ve kendisini kırbaçla vurarak darbettiklerini anlattı. B.A., kendisine yapılan saldırıdan sonra, Osmangazi Mahallesi’nde seyir halindeki otomobilden can havliyle atladığını belirtti. Araçtan inen şüphelilerin tekrar saldırmasına rağmen, çevredeki sakinlerin toplanmasıyla kaçtıklarını ifade etti.

YAKALAMALAR VE DEVAM EDEN OPERASYON

B.A.’nın ifadesi üzerine, polis ekipleri olaya karışan otomobili ve şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerden B.A. ve A.A. cep telefonuyla birlikte yakalandı. Şu an için polisteki işlemleri devam eden bu kişilerle birlikte, O.E.İ. ve Ç.Y.’nin de yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.