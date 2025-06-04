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Bayraklı’da Şüpheli Tutuklandı, Yaralılar Hastanede

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, komşularını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.U.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Dün gözaltına alınan 28 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra hakimlik önüne çıkarıldı.

YARALILARIN DURUMU

Olayda yaralanan E.B. (43) ve eşi Ö.B. (35) ise İzmir Şehir Hastanesi’nde devam eden tedavileri ile ilgili bilgi alındı. Cengizhan Mahallesi’nde meydana gelen olaya, M.U.D. ile üst kattaki komşusu E.B. arasında çıkan tartışma damgasını vurdu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U.D, tabancayla E.B. ve eşi Ö.B’yi yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

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