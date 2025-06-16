Bayraklı’da Yangın, Sakinler Müdahale Etti

YANGIN PANIĞI BAYRAKLI’DA YAŞANDI

Bayraklı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında meydana gelen yangın büyük paniğe yol açtı. Alevlerin hızla yayılması ve zaman zaman patlamaların yaşanması durumu daha da kritik hale getirdi. Dumandan etkilenen 15 yaşındaki Defne B., mahalleli tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1645/7 Sokak’ta bulunan bir apartmanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüyerek dumanların üst katlara kadar yayılmasına neden oldu.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

Alevleri ve dumanı gören çevredekiler hemen durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Mahalle sakinleri ise yangına müdahale etmek için binaya yöneldi. Bu sırada dumandan etkilenen ve ikinci kattaki dairesinde mahsur kalan Defne B., mahalleli tarafından güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans içerisinde Defne B.’ye müdahale ederek ayakta tedavi uyguladı. İtfaiye ekipleri, yoğun bir mücadeleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı, ancak binada maddi hasar meydana geldi.

PATLAMALAR ENDİŞE YARATTI

Yangın esnasında meydana gelen patlamalar çevre sakinlerinde ciddi endişeye sebep oldu. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Volkan Kasap, “Eşimle sağlık ocağından dönerken dumanları gördük. ‘Yangın var’ diye bağırdım. Mahalleliyle birlikte müdahale ettik. Üst katta dumana maruz kalan kız çocuğunu kurtardık. Patlamalar oldu, nedeni belli değil” şeklinde açıklamada bulundu.

Adalet Mahallesi Muhtarı Zelal Aygün, “Dumanları görür görmez itfaiyeye haber verdik. Allah’tan binada fazla insan yoktu. Sokakta çok sayıda çocuk vardı, aileler çocuklarını aldı. Bizleri Allah korudu” ifadelerini kullandı. Yangının çıkış nedenine dair itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.