Bayraktar Akıncı, Tebİt Testini Tamamladı

BAŞARILI ATILIM TESTİ

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen ilk atış testini başarıyla tamamladı. Baykar, milli ve özgün projeler arasında yer alan Bayraktar AKINCI’nın bu testiyle önemli bir aşamayı geride bıraktı.

TEBER-83 GÜDÜM KİTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sosyal medya üzerinden test görüntülerini paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı” diyerek gelişmeyi duyurdu. Ayrıca, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, “TEBER-83’ten tam isabet. Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kitimiz ile yapılan ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN TEST

İlgili test, İstanbul’da yapıldı ve Bayraktar AKINCI’nın performansını kanıtlayan önemli bir adım oldu. Bu test, yerli savunma sanayiinde atılan adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Baykar ve Roketsan, milli ve yerli çözümlerle Türkiye’nin savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.