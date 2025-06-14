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Bayraktar Akıncı TİHA, ÇAKIR’la Vurdu

AKINCI İHA’DAN BAŞARILI ATIS TESTİ

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirdiği alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI projesi kapsamında, yerli olarak geliştirilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu devam ediyor.

ÇAKIR FÜZESİYLE YAPILAN TEST

Bu test, Roketsan tarafından üretilen ÇAKIR seyir füzesi kullanılarak gerçekleştirildi. Alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma yetenekleriyle dikkat çeken AKINCI, bu önemli testte hedefi mükemmel bir şekilde vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ilişkin görüntüleri sosyal medya platformunda paylaştı.

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