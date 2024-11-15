Bayraktar AKINCI ve Mühimmat Atış Testleri Başarıyla Tamamlandı

BAŞARIYLA TEST EDİLEN YERLİ MÜHİMMATLAR

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen lazer arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat ELÇİN 82 ve kızıl ötesi arayıcı başlıklı LAÇİN 82 ile yaptığı atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın liderliğinde yürütülen proje çerçevesinde, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) yerli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Bayraktar AKINCI, ROKETSAN tarafından milli olarak geliştirilen ELÇİN Lazer Güdüm Kiti ve LAÇİN Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombası MK-82 ile yapılan atış testlerini başarılı şekilde tamamladı. AKINCI, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 15 Kasım 2024 Cuma günü ELÇİN 82, LAÇİN 82 ve MAM-T mühimmatları ile teste çıktığında, ateşlediği yerli mühimmat hedefleri tam isabetle vurdu.

ETKİN TAARRUZ GÜCÜ VE MÜHİMMAT ÇEŞİTLİLİĞİ

Bayraktar AKINCI TİHA’ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla sürüyor. Farklı hedeflere karşı kullanılan geniş yelpazedeki milli mühimmatlar, Bayraktar AKINCI’nın etkinliği ve caydırıcılığını sürekli artırıyor. Bugüne kadar milli TİHA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edilmiş durumda. Gerçekleştirilen atış testlerinde, milli mühimmatlarla hedefler tam isabetle vuruluyor.

HAVA GÜCÜNDE MİLAD: 80 BİN UÇUŞ SAATİ

Stratejik görevlerdeki başarılarıyla dikkat çeken Bayraktar AKINCI TİHA, 80 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir aşama kaydetti. Milli TİHA, 22 Şubat 2024 tarihinde, Aselsan tarafından dünya standartlarında geliştirilmiş ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı imha etmeyi başardı.

İHRACATTA BAŞARI ÖYKÜSÜ

Baykar, tüm projelerini öz kaynakları ile yürütmüş olup, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başından itibaren gelirlerinin %83’ünü ihracattan sağladı. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, ülkemizdeki en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın Şampiyonları Ödülü’nü kazanan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Gelirlerinin %90’ından fazlasını bu yıl ihracattan elde eden Baykar, 2023 yıllık savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, şu an imzalanan sözleşmelerinin %97.5’inin ihracat kaynaklı olduğu bilgisini aktarıyor. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 ülkeyle toplam 35 ülkede ihracat anlaşması imzalanmış durumda.