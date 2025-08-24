Bayraktar: “BAYKAR En Büyük SİHA Üreticisi.”

MAVİ VATAN PROGRAMI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği çerçevesinde konuşmalar yaptı. Bayraktar, “Mavi Vatan’ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi.” şeklinde ifade etti.

N SOSYAL YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİLER

Bayraktar, “N Sosyal’e üye olacaklara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden bir yarışmamız var. Mavi Vatan’ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var.” diyerek organizasyonun detaylarına değindi.

BAYRAKTAR TB3’ÜN YETENEKLERİ

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3’ün özelliklerini dile getirirken, “Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA oldu. 170 defa farklı hava koşullarında otomatik şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde 2 Bayraktar TB3 mühimmatla hedeflere taarruz edip gemiye geri döndüler. Deniz havacılığına stratejik giriş yapmış olduk. Kısa pistli gemiler diğer gemilerden maliyet etkin. Binlerce kilometre öteye gidebilen, Bayraktar TB3 3 bin kilometre öteye gidip geminin korunmasını sağlayabiliyor.” şeklinde bilgi verdi.

Teknofest İstanbul’un 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Bayraktar, “KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan’ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı.” ifadesini kullandı.

JAPONYA’NIN İLGİSİ

Bayraktar, “Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı” demekle beraber, “Dünyanın en büyük SİHA üreticisi. Yakın coğrafyadan değil de 37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da ilgileniyordu. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini maliyet etkin sunmuş oluyorsunuz.” sözleriyle Japonya’nın ilgisine dikkat çekti.