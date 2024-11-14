“Bayraktar Duyurdu! AKINCI Hedefi Vurdu”

BAYRAKTAR’DAN ETKİLEYİCİ AÇIKLAMA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, son teknoloji ürünü AKINCI SİHA’nın İHA-230 süpersonik füzesi ile gerçekleştirdiği başarılı bir atış testini duyurdu. Türkiye’nin savunma sanayinde önemli bir yere sahip olan Baykar’dan gelen bu açıklama, sosyal medya üzerinden yapıldı.

BAŞARIYLA HİBE EDİLDİ

Duyuruda Bayraktar, “AKINCI İHA’nın Roketsan yapımı havadan karaya süpersonik füze olan İHA-230 ile atış yaptığını ve 155 km ötedeki hedefi tam isabetle vurduğunu” ifade etti. Bu başarılı test, Türkiye’nin savunma alanındaki ilerlemesini ve teknolojik kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bayraktar gönderisinde, “İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet” notunu da eklemeyi unutmadı.