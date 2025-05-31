Bayraktar, Gabar’da her yıl 2 milyar dolar kazanıyoruz

ENERJİ ÜRETİMİNDEN KAZANIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimiyle ilgili olarak, “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak.” ifadelerini kullandı. Eskişehir’deki programları çerçevesinde Ankara’dan Yüksek Hızlı Tren ile gelen Bayraktar, bir otelde yapılan AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Türkiye’nin enerji vizyonunu aktardı. Elektriğin ülke için önemine vurgu yapan Bakan, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek.” şeklinde konuştu.

ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMA GAYRETİ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji tedarikinde karşılaştığı zorlukları da dile getirerek, “Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğal gaz götürmek zorundayız.” dedi. Bu büyük görevde çalışan binlerce enerji emekçisinin katkısının önemli olduğunu belirtti. Enerjide dışa bağımlılığı azaltma çabalarının sürdüğünü belirten Bayraktar, “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Bu kadar para, enerjiyi ithal etmek için harcandı.” şeklinde ifade etti.

GELİŞTİRİLEN PROJELERİN ETKİSİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını hatırlatan Bayraktar, 4 milyon haneye yetecek doğal gazı kendi kaynaklarıyla ürettiklerini söyledi. Ayrıca, Gabar Dağı’ndaki petrol keşfi ve üretiminin Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtarıcı etkisi olduğuna dikkat çekti. “İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak.” diyen Bayraktar, bölgede 3 bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını, böylece insanların hayatlarına dair büyük umutlar beslediklerini belirtti. Terörsüz bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için bu projelerin önemine vurgu yaptı.

NÜKLEER ENERJİ PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji konusundaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. “Türkiye, 2010’da Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladı.” diyerek, Akkuyu’daki nükleer enerji santralinin inşaat sürecinin hızla devam ettiğini anlattı. 30 bin kişinin istihdam edildiği bu projede, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unun karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

KAMU HİZMETLERİNE YATIRIM

Bayraktar, enerjide yapılan çalışmaların kamuya sağlamış olduğu katkılara da değindi. Elektrik abonelerinin yüzde 97’sinin destek oranının yüzde 50’ler üzerinde olduğunu, doğal gazda ise devletin önemli destek sağladığını ifade etti. “Elde ettiğimiz tüm kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, ETİ Maden’de 400 yeni istihdam sağlayacaklarını belirtti.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ÇALIŞMALARI

Beylikova’da keşfedilen nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalara da dikkat çeken Bayraktar, “Dünyada tek alanda 2. en büyük rezervi Beylikova’da keşfettik.” diyerek, bu alanda Türkiye’nin önemli bir tedarikçi olma hedefini ortaya koydu. Toplantıda ayrıca AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer yetkililer de konuşma yaptı. Bayraktar daha sonra gençlerle bir araya geldi ve Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.