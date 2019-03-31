Bayraktar: İHA’larımız sınıfının en iyisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Milli Beka, Milli Teknoloji Gençlik Konferansı’nda konuşan Bayraktar, şunları söyledi:

“Türkiye artık bu İHA-SİHA’ları yurt dışına ihraç eder hale geldi. Bunlardan bir tanesi Ukrayna. Havacılıkta dünyanın en büyük uçağını yapan ülke. Roket motoru teknolojisinde Amerika’dan bile daha ileride. Türkiye lahmacun değil, domates değil, tekstil ürünü değil, bir yüksek teknoloji işini, özel bir ürününü ve kendi markasıyla, kendi mühendislerinin hayal edip, tasarlayıp, araştırıp, geliştirip ürettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geliştirilen İHA-SİHA’sını dünyaya satar hale geldi. Bu da Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine teknoloji anlamında vurması açısından çok önemli bir başarı. Allah’a şükür Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı bu başarılı operasyonlarla İHA ve SİHA’larımız kendi sınıfında en iyisi olma unvanını hak etti. Artık sadece az gelişmiş değil, bu alanda çok gelişmiş ülkelere bile kendi markamız satılır halde.”

TEKNOLOJİYİ GENÇLER GELİŞTİRİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da konferansta yaptığı konuşmada, “Bütün dünyada teknolojilerde biz şunu görüyoruz, bu iş gençlerin işi. Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada teknolojiyi gençler geliştiriyor. Gençler dünyaya pazarlıyor, satıyor. O halde biz çok şanslıyız. Bizim nüfusumuzun ortalama yaşı 31” dedi.