Bayraktar Kızıl Elma Testi Tamamladı

KIZILELMA’NIN BAŞARILI TESTİ

Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testini başarıyla gerçekleştirdi. Bu test sırasında KIZILELMA’nın manevraları, AKINCI TİHA’nın kameralarıyla kaydedildi. Baykar tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliğini taşıyor ve uçuş testlerine devam ediyor.

TEST GÖRÜNTÜLERİNİN PAYLAŞIMI

Bayraktar KIZILELMA PT-4’ün başarıyla tamamladığı AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testine ait görüntüler, Next Sosyal uygulaması üzerinden paylaşıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bayraktar #KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi” açıklamasında bulundu.

