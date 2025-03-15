Bayraktar KIZILELMA Başarıyla Test Edildi

BAYRAKTAR KIZILELMA TESTLERİNDE BAŞARI GÖSTERİYOR

Baykar’ın milli ve yerli olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test programında yer alan bir Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni daha başarıyla tamamladı. Tamamen öz kaynaklarla geliştirilen bu insansız savaş uçağı, uçuş testlerine devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının test süreci, planlanan programa uygun şekilde ilerliyor.

KIZILELMA GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Bayraktar KIZILELMA, 15 Mart’ta yapılan Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarılı bir biçimde geçti. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden art yakıcı (Afterburner) açarak havalanan TC-OZB3 kuyruk numaralı üretim prototipi, test uçuşundaki aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini de başarıyla tamamladı.

EN ZORLU GÖREVLERİ İCRA EDEBİLİYOR

Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirilmesi sürecinde, ilk prototiplerden elde edilen deneyimlerle üretim prototipinde önemli değişiklikler yapıldı. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimaride geliştirmeler yapıldı. Entegre edilen art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmelerle yüksek hızlarda daha iyi manevra yapabiliyor. Sahip olduğu AESA radarı, ona yüksek durumsal farkındalık kazandırarak en zorlu görevleri yerine getirmesini sağlıyor.

REKOR SÜREDE UÇUŞA GEÇTİ

Baykar’ın tamamen kendine ait kaynaklarıyla hayata geçirdiği Bayraktar KIZILELMA projesi, 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, hızlı bir şekilde Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne gönderildi. Burada yer testlerini tamamladıktan sonra, 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek önemli uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları yapan KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Bu uçuşlar, dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve geleceğin hava muharebesine yön verecek.