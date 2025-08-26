Bayraktar KIZILELMA Testi Başarıyla Tamamlandı

TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamlamış durumda. Baykar tarafından yapılan açıklama ile, milli insansız savaş uçağı prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3’ün AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başardığı duyuruluyor.

Uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla birlikte takip ediliyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin yerli insansız hava aracı üretiminin önemli bir aşamasını gösteriyor ve milli savunma sanayisinin ilerlemesine büyük katkı sağlıyor.