Bayraktar KIZILELMA Testi Başarıyla Tamamlandı

TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamlamış durumda. Baykar tarafından yapılan açıklama ile, milli insansız savaş uçağı prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3’ün AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başardığı duyuruluyor.

Uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla birlikte takip ediliyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin yerli insansız hava aracı üretiminin önemli bir aşamasını gösteriyor ve milli savunma sanayisinin ilerlemesine büyük katkı sağlıyor.

Cook, Trump’a Dava Açacaklarını Açıkladı

ABD Merkez Bankası üyesi Lisa Cook, Başkanı Trump'ın görevden alma kararını mahkemeye taşıyacak. Cook, Trump'ın yetkisi olmadığını savunarak görevine devam edeceğini ifade etti.
Orta Doğu Temsilcisi Witkoff’dan Açıklama

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran nükleer müzakereleri ve Gazze'deki çatışmaların bu yıl içerisinde çözüme ulaşacağını umduğunu belirtti.

