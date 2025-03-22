Bayraktar KIZILELMA, Testlerini Başarıyla Tamamladı

BAYRAKTAR KIZILELMA TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Baykar tarafından milli ve özgün bir şekilde geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takvimindeki AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği bu insansız savaş uçağı, planlanan takvime uygun olarak uçuş testlerine devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA, 21 Mart’ta gerçekleştirilen testte başarılı sonuçlar aldı.

YÜKSEK PERFORMANSLI TEST UÇUŞU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden art yakıcı açarak havalanan Bayraktar KIZILELMA’nın TC-OZB3 kuyruk numaralı üretim prototipi, test uçuşunda sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarıyla icra etti. En zorlu görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme süreci, ilk prototiplerden elde edilen bilgiler sayesinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmeler ve aviyonik mimarisinde yapılan geliştirmelerle uçuş testleri sürdürülüyor.

REKOR SÜREDE UÇUŞA GEÇTİ

Bayraktar KIZILELMA projesi, 2021 yılında Baykar’ın yüzde yüz öz sermaye ile başlattığı bir çalışmadır. Bayraktar KIZILELMA, 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıktı ve Çorlu’da yer testlerini hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu kısa süre içerisinde havada buluşması, havacılık tarihine geçecek bir başarı olarak öne çıkıyor.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE İLLERE İMZA ATIYOR

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 sırasında gerçekleştirdiği uçuşlarla dünya havacılık tarihinde çığır açan başarılara imza atmıştır. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları ve Türk Yıldızları ile gerçekleştirdiği kol uçuşları, geleceğin hava muharebesine yön veren önemli anlar olarak kaydedildi.

IHRACAT BAŞARISIYLA DÜNYADA LİDER

Baykar, 2003’ten bu yana projelerini öz kaynaklarıyla yürütmüş ve 2023 yılında toplam 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasına girdi. 2024 yılında da bu başarısını sürdüren Baykar, ihracat gelirinin yüzde 90’ını ihracattan elde etti. Baykar, toplamda 36 ülkeyle ihraç anlaşmaları imzalayarak, dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi unvanını koruyor.