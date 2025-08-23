Haberler

Bayraktar TB2T-AI İrtifa Rekoru Kırdı

YENİ NESİL SİHA İRTİFA REKORU KIRDI

Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, 40 bin 23 feet yüksekliğe çıktığı uçuş gerçekleştirdi ve kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı. Baykar tarafından yapılan açıklamada, milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde önemli bir başarı elde etti.

YÜKSEK İRTİFA TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi kapsamında 40 bin 23 feet’e ulaşan Bayraktar TB2T-AI, bu yükselişiyle dikkat çekti. Kendi kategorisinde irtifa rekorunu kırarak, gelişmiş teknolojileriyle geleceğe dönük umut veriyor.

