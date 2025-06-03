Bayraktar TB3, 100 Sorti Tamamladı

BAŞARILI TESTLER İLE 100 SORTİ

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde yaptığı testler sırasında 100 sorti gerçekleştirdi ve dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olarak öne çıktı. Son testlerde, yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş sistemleri de başarıyla denendi. Baykar tarafından milli ve özgün bir şekilde geliştirilen Bayraktar TB3, bu aşamada önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KABİLİYETLER TEST EDİLDİ

Son denemelerde, Bayraktar TB3’ün görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş yeteneği test edildi. Bu kapsamda, görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görü ile iniş açısı tahmini gibi kritik yetenekler başarıyla denendi. Testleri tamamlayan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, Muğla Aksaz açıklarından Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne geri döndü.

TOPLAM UÇUŞ SAATİ 1167

Bayraktar TB3 SİHA, toplamda 101 sorti sayısına ulaştı ve tüm test uçuşlarında toplam 1,167 saat 8 dakika havada kaldı. Milli SİHA’nın test programında gerçekleştirdiği toplam sortie sayısı ise 709 olarak kaydedildi. Ayrıca, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği uzun uçuş testinde, 32 saat kesintisiz uçarak 5,700 kilometre mesafe kat etti.

DENİZKURDU’NDAKİ BAŞARILI ATIŞLAR

Bayraktar TB3, 14 Mayıs 2025 tarihinde DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde önemli bir atış yeteneğini gösterdi. TCG Anadolu’dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatlarıyla kara hedeflerine yönelik ikili salvo atışı gerçekleştirdi. Söz konusu SİHA, tatbikat öncesinde gemide yoğun bir test süreci geçirdi ve 22-25 Nisan 2025 tarihlerinde Saros Körfezi’nde başarılı sortiler icra etti.

SÜPERSONİK FÜZE İLE YENİ BAŞARILAR

Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024 tarihinde TCG Anadolu gemisinden süpersonik füzeyle gerçekleştirdiği ilk uçuşu başarıyla tamamlayarak tarihi bir başarı gösterdi. 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde Roketsan üretimi İHA-122 süpersonik füze ile yapılan tam isabetli atışlarla bu başarı pekiştirildi. Bu testte, lazerle hedefleme görevini Bayraktar TB2 SİHA üstlendi ve iki ayrı SİHA’nın koordineli çalışmasıyla lazerle işaretleme yeteneği başarıyla sergilendi.

GELİŞMİŞ KABİLİYETLER SUNACAK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilir kanat yapısı ve gelişmiş yetenekleriyle envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacağı düşünülüyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti ile birlikte, çok uzun mesafelerden kumanda edilme yeteneği ile keşif-gözetleme, istihbarat ve akıllı mühimmatlarıyla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı başarıyla gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Bu sayede Türkiye’nin caydırıcı gücünde önemli bir etki yaratması bekleniyor.