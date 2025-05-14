Bayraktar TB3, deniz tatbikatında başarı sağladı

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olarak tanınan Bayraktar TB3, DENİZKURDU 2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde büyük bir başarının altına imza attı. Akdeniz’de seyreden TCG Anadolu’dan ardışık olarak havalanan Bayraktar TB3 SİHA’lar, kara hedeflerine karşı 2 salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Bu önemli görev boyunca Baykar Proje Ekibi’ni, TCG Anadolu’da bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Bayraktar TB3, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’nda tarihi bir başarı göstererek gücünü sergiledi.

PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, Antalya açıklarında sefer halinde olan TCG Anadolu’dan art arda havalandı ve kara hedeflerine yönelik tam isabetle 2 salvo atış gerçekleştirildi. Atışların başarıyla sonuçlanması, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu’da konuşlanmış olan Bayraktar TB3 SİHA’ların becerilerini ortaya koydu. Mühimmat yüklü olarak havalanan milli SİHA’lar, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom bir şekilde uçtu ve senaryo dahilindeki hedeflere toplamda dört MAM-L mühimmatını tam isabetle göndermeyi başardı.

GÖREV İLERİLİYOR

Gerçekleştirilen başarılı atışların ardından, Bayraktar TB3 SİHA’lar için planlanan sonraki aşamalara geçildi. Bu süreçte PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA görev bitiminde TCG Anadolu gemisine dönerken, PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 Dalaman’a iniş yaptı. PT-3, test programına devam etmek üzere Keşan’a transfer olacak. Bu tarihi başarı, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’na damgasını vuran kritik görevle elde edildi.

HAZIRLIK SÜRECİ

Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı öncesinde TCG Anadolu gemisinde yoğun bir test ve hazırlık aşaması geçirdi. 22-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Saros Körfezi’nde TCG Anadolu’da başarılı sortiler yapıldı. 25 Nisan’da ise 4. prototip PT-4’in teste katılmasıyla, gemide ilk kez iki milli SİHA eş zamanlı olarak görev aldı. 9 Mayıs 2025 tarihinde Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4, TCG Anadolu gemisine uçtu ve mühimmat yükleme testleri gerçekleştirildi.

TEST UÇUŞLARINDA BAŞARILAR

11 Mayıs 2025’te gerçekleşen testlerde, Bayraktar TB3 SİHA’lar, birinde ASELFLIR-500 ve diğerinde Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegre edilmiş şekilde MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlar yaparak görev için hazırlıklarını tamamladı. Tüm kalkış, iniş ve kontrol süreçleri, TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu aracılığıyla ve Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmaları ile tam otonom olarak gerçekleştiriliyor.

TOPLAM UÇUŞ SAATİ VE BAŞARILAR

Bayraktar TB3 SİHA, gerçekleştirdiği test uçuşlarıyla şimdiye kadar toplamda 1.080 saat 14 dakika havada kalmış durumda. Test sürecinde 551 sorti yapan milli SİHA, TCG Anadolu’da ise 42 sorti yaptı. 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testi sırasında, Bayraktar TB3, yere inmeden 32 saat havada kalmayı başardı. Dünya havacılık tarihinde bir ilke olan bu başarı, 19 Kasım 2024 tarihinde Muğla Aksaz açıklarında gerçekleştirilen uçuş testleriyle pekiştirildi.

DENİZ AŞIRI GÜÇ VE KABİLİYETLER

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilir kanat yapısı ve sahip olacağı yeteneklerle envantere girdiğinde sınıfındaki en üstün insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi iletişim kabiliyeti ile uzun mesafelerden kumanda edilebilecek milli SİHA, keşif, gözetleme, istihbarat ve akıllı mühimmatları ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı gerçekleştirebilecek. Bu özellikleri ile Türkiye’nin caydırıcı gücüne önemli katkılar sağlayacak.