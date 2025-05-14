Bayraktar TB3, DENİZKURDU’nda Başarı Sağladı

BAYRAKTAR TB3’ÜN BAŞARILI ATILIŞI

Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olarak, DENİZKURDU 2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde kayda değer bir başarı elde etti. Akdeniz’de seyreden TCG Anadolu’dan yükselen Bayraktar TB3 SİHA’lar, kara hedeflerine yönelik iki salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Kritik görev esnasında Baykar Proje Ekibi’ni bizzat yöneten Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da yer aldı.

TARİHİ BAŞARI VE GÖREVLER

Dünya havacılık tarihine damga vuran Bayraktar TB3, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’ndaki Seçkin Gözlemci Günü’nde güçlü performans sergiledi. PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan art arda havalanarak iki salvo halinde kara hedeflerine toplam dört MAM-L mühimmatını tam isabetle gönderdi. Uçuş, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli algoritmalar ile tam otonom bir şekilde gerçekleştirildi.

Atış görevini başarıyla icra eden Bayraktar TB3’ler, bir sonraki aşamaya geçecek. PT-4, görev bitiminde TCG Anadolu gemisine dönerken, PT-3 Dalaman’a iniş yaptı ve test programına devam etmek üzere Keşan’a yöneliyor. Selçuk Bayraktar’ın yönettiği bu kritik görev, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’na önemli bir katkı sağladı.

Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı öncesinde TCG Anadolu’da kapsamlı bir test ve hazırlık süreci yaşadı. 22-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Saros Körfezi’nde gerçekleştirilen başarılı sortilerin ardından, 25 Nisan’da PT-4 de test sürecine dahil oldu ve aynı gün mühimmat yükleme testleri yapıldı. 11 Mayıs’ta gerçekleştirilen testlerde Bayraktar TB3 SİHA’lar, entegre cihazlarla başarılı atışlar gerçekleştirdi.

Bugüne kadar toplam 1.080 saat 14 dakika havada kalan Bayraktar TB3 SİHA, 551 sorti yapmış olup, TCG Anadolu üzerinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Uzun uçuş testinde 32 saat havada kalan milli SİHA, 5.700 km mesafe katetti. İlk uçuş testini 19 Kasım 2024’te tamamlayan Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısı ve geliştirilmiş kabiliyetleri ile sınıfında lider insansız hava aracı olmayı hedefliyor. Görüş hattı ötesi haberleşme imkanı sunan milli SİHA, böylece çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Keşif-gözetleme, istihbarat ve akıllı mühimmatlarla saldırı görevleri, Türkiye’nin deniz aşırı hedeflere karşı caydırıcı gücünü artırmaya katkı sağlayacak.