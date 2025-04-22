BAYRAKTAR TB3 Hava Aracı Başarıyla Test Edildi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’nın TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladığını bildirdi. Bakanlıktan gelen açıklamada, “Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.
Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’nın kalkış-iniş süreçlerine ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.