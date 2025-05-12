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Bayraktar TB3 İki Prototipi Havalandı

BAYRAKTAR TB3’LERDEN BAŞARILI ATIŞ TESTİ

Bayraktar TB3’ün iki prototipi, Denizkurdu 2025 Tatbikatı sırasında TCG Anadolu gemisinden havalanarak, ROKETSAN’ın MAM-L mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, MAM-L ile yapılan atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gemisinden havalanan SİHA’lar, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500’ü kullanarak önceden belirlenen hedefleri tam isabetle vurduktan sonra görevlerini tamamlayarak gemiye geri döndü.

SİHA’LARIN HAZIRLIKLARI

9 Mayıs’ta Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, TCG Anadolu gemisine ulaşıp konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri gerçekleştirildi. SİHA’ların hedefe vurduğu anlar, BAYKAR’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabında “1 dakikadan az bir sürede havalanan iki Bayraktar TB3, TCG ANADOLU’dan yükseldi. Yerli motorumuz PD-170’in gücüyle semaya çıktı, MAM-L mühimmatı ASELFLIR-500 ve CATS elektro-optik sistemiyle hedefi tam isabetle vurdu! Bu sadece bir test değil; değişen harp doktrinlerine Türk mühendisliğinin, yerli gücün ve vizyonun verdiği tarihi bir cevaptır! Semadan gemiye, gemiden hedefe. Artık her cephe bizimdir! Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

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