BAYRAKTAR TB3’LER TCG ANADOLU’DAN HAVALANDI

DENİZKURDU 2025 TATBİKATI BAŞARILARLA TAMAMLANDI

Bayraktar TB3’ün iki prototipi, Denizkurdu 2025 Tatbikatı çerçevesinde TCG Anadolu gemisinden havalanarak, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar MAM-L ile oldukça başarılı bir atış testi gerçekleştirdi. TCG Anadolu gemisinden havalanan bu SİHA’lar, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 yerli elektro-optik sistemiyle belirlenen hedefleri tam isabetle vurduktan sonra görevlerini tamamlayarak TCG Anadolu’ya geri döndü.

SİHA’LARIN HAVALANMA SÜRECİ

9 Mayıs tarihinde Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, TCG Anadolu gemisine ulaşarak konuşlanmıştı. Konuşlanma işleminin ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri de başarıyla tamamlandı. SİHA’ların hedefleri vurduğu anların görüntüleri BAYKAR’ın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

HALUK GÖRGÜN’DEN ÖVGÜ DOLU GÖNDERİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “1 dakikadan az bir sürede havalanan iki Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan yükseldi. Yerli motorumuz PD-170’in gücüyle semaya çıktı, MAM-L mühimmatı ASELFLIR-500 ve CATS elektro-optik sistemiyle hedefi tam isabetle vurdu! Bu sadece bir test değil; değişen harp doktrinlerine Türk mühendisliğinin, yerli gücün ve vizyonun verdiği tarihi bir cevaptır! Semadan gemiye, gemiden hedefe. Artık her cephe bizimdir! Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum,” şeklinde ifadelerde bulundu.