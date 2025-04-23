Bayraktar TB3, Otonom Testlerde Başarı Sağladı

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB3, kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testleri çerçevesinde Saros Körfezi’nde seyreden TCG Anadolu gemisine başarılı dört sorti gerçekleştirdi. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3 SİHA, önceki testlerinde olduğu gibi, kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, test sırasında Saros Körfezi’nde bulunan TCG Anadolu gemisine dört kez kalkış-iniş yaptı. Son sorti ise gün batımında gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKANIN BAŞARILI DESTEĞİ

Milli SİHA, önceki testlerde olduğu gibi hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan kısa piste indi. Test sürecinde Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmaları da başarıyla görev yaptı. Tam otonom kalkış ve inişler, bu algoritmalar sayesinde yürütüldü. Bugüne kadar yapılan test uçuşlarında Bayraktar TB3 SİHA toplamda 1016 saat 42 dakika havada kaldı. Ayrıca, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde, yerden meydana inmeden 32 saat havada kalarak 5 bin 700 kilometre mesafe katetti. Tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024’te Muğla Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu gemisinde başarıyla tamamladı; daha sonra 26 Kasım 2024’te yapılan uçuş testleri de sonuçlandı.

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu. 27 Mart’ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirilen atış ile 6×6 metrelik perdeli hedef başarıyla imha edildi; hedef, havada bulunan Bayraktar TB2 lazerle işaretlendi. Bu testlerle birlikte her iki SİHA’nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi.

CRITICAL PERFORMANS TESTİ

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024’te Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, önemli bir başarıya daha imza attı. Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya aittir.

EKSEN GÜÇLENDİRİCİ KABİYETLER

Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yaratacak olan Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. Test sürecinde dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Milli SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetlerle envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı konumuna yükseliyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti ile birlikte, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

İHRACAT BAŞARILARI VE GELİŞİMİ

Başlangıçtan itibaren tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye’de en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürerek gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde etti. İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024’te de bu oranın dörtte birini gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülke ile, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı.