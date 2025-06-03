Bayraktar TB3 SİHA, 101 sorti gerçekleştirdi

TESTLERDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA

Baykar tarafından milli ve özgün bir şekilde geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, TCG Anadolu gemisindeki testlerinde önemli bir aşamayı daha geçerek 100 sorti barajını aşmış durumda. Baykar şirketinin yaptığı bilgilendirmeye göre, dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu’daki testlerini başarıyla tamamladı. 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen son testlerde, Bayraktar TB3’ün görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş yetenekleri de değerlendirildi. Bu süreçte, görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görü ile iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetler başarıyla denendi.

UÇUŞ SÜRESİ VE SOMUT VERİLER

TCG Anadolu’daki testler başarıyla tamamlanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, Muğla’nın Aksaz açıklarından Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne döndü. Toplam uçuş süresi, 1167 saati aştı. Bayraktar TB3 SİHA, son testlerle birlikte TCG Anadolu’da 101 sorti gerçekleştirdi ve toplamda 1167 saat 8 dakika havada kaldı. Genel test programındaki toplam sorti sayısı ise 709’a ulaştı. Bayraktar TB3, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirdiği uzun uçuş testinde kesintisiz 32 saat uçarak 5700 kilometre mesafe kat etmişti.

DENİZKURDU TATBİKATINDA GÖSTERİLEN KABİLİYET

Bayraktar TB3 SİHA, 14 Mayıs’ta DENİZKURDU-2025 Tatbikatı sırasında önemli bir yeteneğini de sergiledi. Akdeniz’deki TCG Anadolu’dan art arda kalkış yapan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatlarıyla kara hedeflerine yönelik ikili salvo atışı yaptı ve tam isabet sağladı. Milli SİHA, tatbikat öncesinde de gemide yoğun test ve hazırlık sürecinden geçti. 22-25 Nisan tarihlerinde Saros Körfezi’nde başarılı sortiler gerçekleştirildi. 11 Mayıs’ta ise ASELFLIR-500 ve ASELSAN CATS elektro-optik sistemleriyle entegre MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlar yaptı.

SÜPERSONİK FÜZE TESTLERİ

Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde bir ilk olan TCG Anadolu’dan ilk uçuşunu 19 Kasım 2024’te başarıyla tamamladı. Bu başarı, 25-27 Mart 2025 tarihlerinde ROKETSAN üretimi İHA-122 süpersonik füzeyle deniz hedeflerine yapılan tam isabetli atışlarla taçlandırıldı. Bu testte lazerli hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlenerek iki farklı SİHA’nın beraber çalışması ile lazerle işaretleme ve hedefe angajman kabiliyeti başarılı bir şekilde sergilendi. Bayraktar TB3, bugüne kadar İHA-122’nin yanı sıra milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile de başarılı atışlar gerçekleştirdi. TEI tarafından yerli geliştirilmiş PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024’te 36 bin 310 fit irtifaya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

İHA İHRACATINDA BAŞARILI PERFORMANS

Bayraktar TB3’ün üreticisi Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2003 yılından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde eden Baykar, 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı ve Türkiye’de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Şirket, “İhracatın Şampiyonları Ödülü”nü de kazandı. Baykar, 2024’te de küresel ölçekte ithalat rakamlarını artırarak gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde etti ve 1,8 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024’te savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini elde ederek Türkiye’yi dünya SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük İHA üreticisi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.