Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu’dan başarıyla uçuş yaptı

DENİZKURDU-2025 TATBİKATINDA TARİHİ BAŞARI

DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde Akdeniz’de görev yapan TCG Anadolu’dan art arda havalanan Bayraktar TB3 SİHA’lar, kara hedeflerine yönelik iki salvo atışı gerçekleştirerek tam isabet sağladı. Baykar tarafından yapılan duyuruya göre, Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olarak, tatbikatta önemli bir başarı göstererek gücünü sergiledi. TCG Anadolu’da konuşlu olan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki SİHA, kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Uçuş sırasında Milli SİHA’lar, ikişer adet MAM-L mühimmatını TCG Anadolu’nun kısa pistinden peş peşe havalanarak kullanıma sundu.

OTONOM UÇUŞLA TAM HEDEF GÖRÜNTÜSÜ

Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom olarak gerçekleştirilen uçuşta, Bayraktar TB3 SİHA’lar, senaryoya uygun kara hedeflerine iki salvo halinde toplam dört MAM-L mühimmatını tam isabetle gönderdi. Başarılı atış görevinden sonra, Bayraktar TB3 SİHA’lar için bir sonraki faaliyet aşamasına geçildi. Bu çerçevede PT-4 kuyruk numaralı SİHA görev bitiminde TCG Anadolu gemisine dönerken, PT-3 kuyruk numaralı SİHA Dalaman’a iniş yaptı. PT-3, test programına devam etmek üzere Keşan’a ulaşacak.

YOĞUN HAZIRLIKLAR VE BAŞARILI SORTİLER

Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı öncesi TCG Anadolu gemisinde yoğun bir test ve hazırlık süreci geçirdi. 22-25 Nisan 2025 tarihlerinde Saros Körfezi’nde başarılı sortiler yapıldı. 25 Nisan 2025 tarihinde 4. prototip olan PT-4 de test sürecine katılarak, gemide ilk kez iki milli SİHA görev aldı. 9 Mayıs 2025 tarihinde Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4, TCG Anadolu’ya uçarak konuşlandı. Aynı gün mühimmat yükleme testleri de yapıldı. 11 Mayıs’taki testlerde Bayraktar TB3 SİHA’lar, ASELFLIR-500 ve Aselsan CATS elektro-optik sistemleri entegre edilmiş şekilde MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlar gerçekleştirerek görev için hazır olduklarını gösterdi.

İLKLERE İMZA ATILDI VE UÇUŞ REKORLARI KIRILDI

Bayraktar TB3 SİHA, şimdiye kadar toplamda 1080 saat 14 dakika havada kaldı ve 551 sorti yaptı. TCG Anadolu gemisinde 42 sorti gerçekleştiren milli SİHA, 20 Aralık 2023’te 32 saat havada kalarak önemli bir uzun uçuş testini başarıyla tamamladı. İlk uçuş testini 19 Kasım 2024’te Muğla Aksaz açıklarında gerçekleştirilen TCG Anadolu gemisinde tamamlayarak tarihe geçerken, 26 Kasım 2024’te yapılan diğer testlerde de başarılı sonuçlar elde edildi. 25 ve 27 Mart 2025 tarihlerinde atış testlerinde ise ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füzeyle tam isabetle deniz hedefleri vuruldu. Bu testler, iki SİHA’nın koordineli görev yeteneğini de başarıyla sergiledi.

YERLİ TEKNOLOJİLER VE İHRACAT BAŞARILARI

Bayraktar TB3, yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla önemli irtifa rekorlarını geçerek 25 Haziran 2024’te 36 bin 310 feet irtifaya ulaştı. Bu, milli havacılık tarihinde önemli bir başarı olarak kaydedildi. Başlangıcından bu yana projelerini öz kaynaklarıyla yürütmeye devam eden Baykar, 2003 yılından bu yana tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde ederek 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Baykar, Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firmadan biri oldu. 2024’te de bu başarısını sürdürerek gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde edip aynı tutarda ihracat yapmayı başardı. Baykar, dünya insansız hava aracı pazarında en büyük firma olarak, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülkede ihracat anlaşmaları imzaladı.