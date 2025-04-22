Bayraktar TB3 SİHA Testleri Başarılı Devam Ediyor

BAŞARILI TESTLER DEVAM EDİYOR

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisinde kalkış ve iniş testlerini başarıyla sürdürüyor. Kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapan ilk SİHA olarak havacılık tarihinde önemli bir başarı elde ediyor.

HAVA ARACININ İLERLEYİŞİ

Dün gerçekleştirilen uçuş testleri sırasında Bayraktar TB3, iki kez daha başarılı bir şekilde iniş ve kalkış yaptı. Bu testler, aracın performansını ve güvenilirliğini artırırken, gelecekteki potansiyel görevleri için de önemli bir gösterge oluşturuyor.