bayraktar-tb3-tcg-anadolu-da-test-ediliyor

Türkiye, savunma sanayii alanındaki uluslararası başarılarıyla adını duyurmaya devam ediyor. Geliştirdiği insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdiği uçuş testlerine devam ediyor. Kısa pistli gemiden iniş ve kalkış yapan ilk SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) olma özelliğine sahip TB3, yeni bir başarı sergiledi.

TB3 BİR TESTİ DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ

Bugün yapılan son test uçuşlarında Bayraktar TB3, iki kez başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirerek teknolojik üstünlüğünü bir kez daha göstermiş oldu. TB3’ün başarılı test anları, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.