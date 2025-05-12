Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan havalandı

BAYRAKTAR TB3’LERDEN BAŞARIYLA ATIŞ TESTİ

Bayraktar TB3’ün iki prototipi, Denizkurdu 2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu gemisinden havalanarak, ROKETSAN’ın MAM-L mühimmatıyla tam isabetle atış gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bu tatbikat sırasında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, MAM-L ile atış testini başarıyla tamamladı. Uçuş esnasında ASELSAN’ın geliştirdiği yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500’ü kullanan SİHA’lar, belirlenen hedefi MAM-L mühimmatıyla tam isabetle vurmayı başardı. Görevlerini tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA’lar, TCG Anadolu’ya geri döndü.

9 Mayıs’ta Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlandılar. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri gerçekleştirildi. SİHA’ların hedefleri vurduğu anlar, BAYKAR’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

HALUK GÖRGÜN’ÜN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “1 dakikadan az bir sürede havalanan iki Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan yükseldi. Yerli motorumuz PD-170’in gücüyle semaya çıktı, MAM-L mühimmatı ASELFLIR-500 ve CATS elektro-optik sistemiyle hedefi tam isabetle vurdu! Bu sadece bir test değil; değişen harp doktrinlerine Türk mühendisliğinin, yerli gücün ve vizyonun verdiği tarihi bir cevaptır! Semadan gemiye, gemiden hedefe. Artık her cephe bizimdir! Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.