Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan kalkış yaptı

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testleri çerçevesinde Saros Körfezi’nde bulunan TCG Anadolu gemisine başarılı bir şekilde 4 sorti gerçekleştirdi. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3 Siha, daha önceki testlerinde olduğu gibi bu testleri de başarıyla tamamlıyor. Bayraktar TB3, test sırasında TCG Anadolu gemisine 4 kez kalkış-iniş yaptı ve son sorti gün batımında yapıldı. Milli Siha, daha önceki testlerde olduğu gibi bu süreçte iniş destek ekipmanı kullanmadı. Test süresince, Baykar’ın geliştirdiği yapay zeka algoritmaları da etkin bir şekilde görev yaptı. Tam otonom kalkış ve inişler, bu algoritmalar sayesinde gerçekleştirildi.

MİLLİ SİHA’NIN TEST BAŞARILARI

Bayraktar TB3 SİHA, gerçekleştirdiği test uçuşlarında toplam 1016 saat 42 dakika boyunca havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023’te düzenlenen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalarak 5 bin 700 kilometre mesafe katetti. Tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024’te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu’da başarılı bir şekilde gerçekleştiren milli SİHA, 26 Kasım 2024’te yapılan uçuş testlerinde de başarı gösterdi. Böylece, milli SİHA dünya havacılık tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

ATIS TESTLERİ VE KOORDİNE GÖREVLER

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde yapılan atış testlerinde, ROKETSAN tarafından tasarlanan İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu. 27 Mart’ta gerçekleştirilen testte, görüş hattı irtifasının altında bir atışla 6×6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha etti. Hedef, havadaki Bayraktar TB2 sayesinde lazerle işaretlendi. Bu testler, iki SİHA’nın koordineli görev becerisini başarıyla ortaya koydu. Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024’te gerçekleştirilen uçuşta, 36 bin 310 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarılı bir şekilde geçmeyi başardı.

İHRACAT BAŞARILARI VE KÜRESEL ETKİ

Baykar, tüm projelerini bugüne kadar öz kaynaklarıyla sürdürdü ve 2003 yılından itibaren elde edilen gelirlerin yüzde 83’ü ihracattan sağlandı. 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye’deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Baykar, 2024’te de bu başarısını sürdürdü ve gelirinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri oldu. 2023’te sektördeki ihracatın üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024 yılında da sektördeki toplam ihracatın dörtte birini gerçekleştirdi. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeye, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülkeye ihracat anlaşması imzaladı.