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Bayraktar Tb3, Tcg Anadolu’ya İniş Yaptı

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞEN TESTLER

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladı. Havacılık tarihinde bir ilke imza atan bu insansız hava aracı, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olarak dikkat çekiyor. TCG Anadolu’da dün gerçekleştirilen uçuş testleri sırasında, Bayraktar TB3 iki kez daha başarılı bir şekilde iniş kalkış yaptı.

TARİHİ BİR AN

Bu başarılı testler, Bayraktar TB3’ün gelişmiş teknolojilerini ve performansını ortaya koyuyor. Çeşitli görevlerde kullanılabilme yeteneği ile dikkat çeken bu insansız hava aracı, askeri operasyonlar ve keşif görevleri gibi birçok alanda fayda sağlayabiliyor. Böylece, Bayraktar TB3, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemelerini pekiştiriyor.

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