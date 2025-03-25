Bayraktar TB3’ten Başarılı Füze Atışı

DÜNYADA BİR İLK: BAYRAKTAR TB3’ÜN BAŞARILI TESTİ

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atan Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olarak dikkat çekiyor. Geliştirme sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakan Bayraktar TB3, İHA-122 Süpersonik Füze ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde başarılı bir şekilde hedefi vurdu. 25 Mart Salı günü Muğla’nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 ile havalanan Bayraktar TB3, 50 kilometreyi geçen mesafeden deniz yüzeyindeki 6X6 metre ebadındaki hedefi tam isabetle imha etti.

KOORDİNELİ HAREKETİN BAŞARISI

Atış testinin lazerle hedefleme görevini Bayraktar TB2 üstlendi. Bayraktar TB2’nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla vuruldu. Bu durum, havada bulunan iki SİHA’nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneğini test etme açısından da önemli bir başarıya imza atıldı. Önümüzdeki süreçte Bayraktar TB3’ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyon testlerine devam edilecek.

TARİHİ UÇUŞLAR

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024’te TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz arasında 46 dakikalık bir test uçuşu gerçekleştiren SİHA, hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan aynı pistte iniş yaparak tarihe geçti. Ayrıca, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen ikinci uçuş testinde de iki kez daha başarılı iniş kalkış gerçekleştirdi.

İRTİFA REKORU VE TESTLER

Bayraktar TB3, 25 Haziran 2024’te Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan uçuşta 36.310 feet irtifaya ulaşarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini tamamladı. Bu testte yerli PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, kritik bir aşamayı daha geçerek Türkiye’nin havacılık tarihinde önemli bir yer edinmiş oldu.

TOPLAM UÇUŞ SÜRESİ VE PERFORMANS

Bayraktar TB3, bugüne kadar 967 saat 55 dakika havada kalarak önemli bir uçuş süresine ulaştı. 20 Aralık 2023 tarihinde yapılan uzun uçuş testinde 32 saat havada kalarak 5.700 km mesafe kat etti. Ayrıca, SİHA 26 Mart 2024 tarihinde Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile ilk kez uçuş gerçekleştirdi ve bu sistemin entegrasyonu başarıyla tamamlandı.

GÜÇLÜ KABİLİYETLERİYLE BAYRAKTAR TB3

Katlanabilen kanat yapısı ve gelişmiş kabiliyetleri ile Bayraktar TB3, sınıfındaki lider insansız hava aracı olmayı hedefliyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olacak olan milli SİHA, uzun mesafelerden kumanda edilerek keşif-gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini gerçekleştirme yeteneğine de sahip olacak ve Türkiye’nin caydırıcı gücünde önemli bir rol oynayacak.