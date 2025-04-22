Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu Testleri Devam Ediyor

Türkiye, savunma sanayii alanında elde ettiği küresel başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkenin geliştirdiği insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde devam eden uçuş testlerini gerçekleştiriyor. Kısa pistli gemiden iniş yapıp kalkış yapan ilk SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) olma özelliğine sahip olan TB3, yeni bir başarı sergiledi.

tb3 bir testi daha başarıyla geçti

Bugün gerçekleştirilen yeni test uçuşlarında Bayraktar TB3, iki kez daha başarılı bir şekilde iniş ve kalkış yaparak teknolojik üstünlüğünü gösterdi. TB3’ün bu başarılı test anları, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.