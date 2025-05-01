Bayraktar: “Teknofest, Adil Dünyanın Tohumudur”

TEKNOFEST KKTC 2025’TE BAŞARILI BİR MÜCADELE BAŞLADI

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC 2025’te gerçekleştirdiği konuşmasında, gençlerin sadece yarışmadan öte yeni bir dünyanın temellerini attığını belirtti. “TEKNOFEST, adil bir dünyanın tohumudur” diyerek bu etkinliğin önemine dikkat çekti. Lefkoşa’da düzenlenen teknoloji festivalinde, Kıbrıs’ın sadece bir ada olmadığını, aynı zamanda tarihi bir mirası barındırdığını vurguladı. “Kıbrıs, kalbimizin ritmi, tarihin emaneti ve Mavi Vatan’ın serhat noktasıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE KKTC ARASINDAKİ BAĞLAR

Bayraktar, Türkiye ile KKTC’nin aynı kökten gelen bir aile olduğuna vurgu yaptı. “Bu topraklar hürriyetin, kardeşliğin ve birlik olmanın değerini bizlere her daim hatırlatmıştır” dedi. Ayrıca, teknolojiyle özgürlüğü taçlandırdıklarını belirterek, Kıbrıs’ın bağrında yüksek teknoloji ile yeni bir gelecek inşa ettiklerini söyledi. “Teknolojide tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız Türk dünyası” mesajını verdi.

GENÇLERİN GÜCÜ VE İNOVASYONU

TEKNOFEST KKTC’ye 15 bini aşkın takımın başvurduğunu, toplamda 47 bin genç kardeşin burada buluştuğunu belirten Bayraktar, bu gençlerin sağlığa, tarıma ve çevreye umut olduğunu ifade etti. “Uçan araba simülasyonlarından sosyal innovasyonlara kadar her alanda insanlık için yararlı projeler geliştiriyorlar. Bu gençler sadece yarışmıyor, yeni bir dünyanın temellerini atıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, gençlerin teknolojiyle etik değerleri harmanlaması gerektiğine dikkat çekti.

GELECEK İÇİN UMUT VEREN TEKNOLOJİLER

Bayraktar, yapay zekanın insanlığa sağladığı katkılara değinerek, “Yapay zeka doğru maksatla, etik değerlerle harmanlandığında çok daha iyi bir gelecek oluşturabilir” dedi. Gençlerin teknolojiyi merhametin ve adaletin gücüyle inşa etmeleri gerektiğini söyledi. “Bu meydan, kimsenin dışlanmadığı, her gencin hayal kurabildiği bir buluşma noktasıdır” ifadeleriyle TEKNOFEST’in önemini vurguladı.

KKTC’NİN GELECEĞİ VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLMA HEDEFİ

Bayraktar, Kıbrıs’ın yalnızca tarihi mücadelelerin değil, büyük hamlelerin de sembolü olacağını belirtti. “KKTC artık dünyanın teknoloji ve bilim alanındaki çekim merkezi olmalı” dedi. Gençlerden, Kıbrıs’a yalnızca tatil için değil, bilim ve teknoloji için gelmelerini istedi. “Yeni fikirler burada doğmalı, AR-GE burada gelişmeli” diyerek vurguladı.

KARDEŞ VATAN’IN GELECEĞİ İÇİN HAZIRLIK

Baykar, KKTC’nin barışın adası olduğunu ifade ederek, burada refah, özgürlük ve teknoloji rüzgarının eseceğine dikkat çekti. “Kardeş Vatan’ı geleceğin teknoloji üssü yapmak için buradayız” dedi. Gençlere seslenerek, hayallerinin burada hayat bulacağına inandığını belirtti. “Geliniz! Hep birlikte bu dünyayı daha adil bir yer yapalım” diyerek çağrısını tamamladı.