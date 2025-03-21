Bayraktar: Türkiye Enerjide Bağımsız Olmalıyız

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK İÇİN GAYRET SÜRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye’nin enerjide bağımsız olabilmesi için, enerjide kendi kendine yeter bir ülke olması için, kendi doğalgazı, petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz” şeklinde konuştu. Bayraktar, Yalova’da bir programa katılmak üzere geldi. İlk olarak Yalova Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada valilik anı defterini imzaladı. Vali Hülya Kaya, kendisine bir hediye takdim etti.

İFTAR PROGRAMINDA VATANDAŞLARA YEMEK DAĞITTI

Bayraktar, daha sonra Abdülhamithan Camisi’nde düzenlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. İftar sonrasında vatandaşlara yemek dağıtan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin enerjide bağımsız olmasının önemine vurgu yaptı. “Türkiye’nin enerjide bağımsız olabilmesi için, enerjide kendi kendine yeter bir ülke olması için, kendi doğalgazı, petrolünü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içindeyiz. Çünkü şuna inanıyoruz, Türkiye eğer enerjide bağımsız olursa, eğer enerjide kendi kendine yeter bir ülke olursa çok daha güçlü bir ülke olacak” dedi.

MODERN SONDAJ GEMİLERİ İLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Bayraktar, son 10 yılda Türkiye’nin kendi sondaj gemileriyle denizlerde doğalgaz aramaları gerçekleştirdiğini dile getirerek, “Dünyanın en modern sondaj gemileriyle Türkiye denizlerinde, hem Akdeniz’de hem de Karadeniz’de doğalgaz arıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Gabar’dan günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek ve o sayede biz de bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları bir nebze şad olacak” diye ekledi.

GELECEK HEDEFLERİ AÇIKLANIYOR

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde Türkiye’nin savunma sanayindeki ve enerji alanındaki hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, “Bu hedef, Türkiye’nin enerjide ve savunma sanayinde ortaya koyduğu tarihi adımlarla, yazdığı başarı hikayeleriyle bizi ülke olarak çok daha büyük bir yere götürecek. Biz buna yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu. Bayraktar, ardından AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları buluşmasına katıldı. Bu program basına kapalı gerçekleştirildi.